США объявили "звёздные войны" России и Китаю: Готовятся удары по спутникам?

Министр ВВС США Трой Менк заявил, что Америка развернула на околоземной орбите "систему космического контроля".
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