Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 633 подписчика

США объявили "звёздные войны" России и Китаю: Готовятся удары по спутникам?

США объявили "звёздные войны" России и Китаю: Готовятся удары по спутникам?

Министр ВВС США Трой Менк заявил, что Америка развернула на околоземной орбите "систему космического контроля".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Maxim
Maxim

В середине 80х мультиком про СОИ - напугали кремлёвских старцев, режиссёром был  Рейган, тоже - актёр, оказалось : В гостях у сказки...