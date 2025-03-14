Сила в правде
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Сила в правде

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"Трамп позвонит. Скажет - у меня бабка в Курске живёт!": И это тоже уже было предсказано

"Трамп позвонит. Скажет - у меня бабка в Курске живёт!": И это тоже уже было предсказано

Путин провел совещание в пункте управления группировкой войск "Курск" в военной форме. Всю ситуацию давно предсказал комик Дедищев: "Трамп позвонит.

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