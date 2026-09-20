США попросили у шейхов денег на разбитые базы. Те внезапно «оглохли».

События последних дней на Ближнем Востоке развиваются стремительно. Пока внимание мира приковано к украинскому фронту, в зоне Персидского залива разворачивается не менее важная драма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Из вечного — во в...
- ХЛ Цена нелегального...
- Цена нелегального...
Смерть пиндосам во всех конфликтах! Сидите дома и не рыпайтесь на чужое.
Ну вот зачем нам перенимать отдельные аспекты иранского СОПРОТИВЛЕНИЯ? Мы же СОПРГОТИВЛЯЕМСЯ, мы весь коллективный запад атакуем!😀
Ну что сказать.....Молодцы,не позволяют вытирать об себя ноги.
Молодцы персы!