В Чехии предупредили о возможной потере Харькова Украиной

Бывший глава Генерального штаба Армии Чехии Йиржи Шедивы предупредил об угрозе обрушения фронта на Украине к весне 2023 года и предположил, что российские войска смогут провести успешное наступление на Купянск и Харьков.
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