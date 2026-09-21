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Аргументы недели

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Общий фон наступления ВС РФ «корректируют» контратаки ВСУ под Красным Лиманом и Купянском

Общий фон наступления ВС РФ «корректируют» контратаки ВСУ под Красным Лиманом и Купянском

Наступление Вооружённых сил России в зоне проведения специальной военной операции на минувшей неделе проявилось в двух ключевых направлениях: в районе Орехова и на южных подходах к Славянско-Краматорской агломерации.

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