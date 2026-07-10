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Климатолог Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России

Климатолог Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России

Заместитель директора Института физики атмосферы Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Ирина Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России движением циклонов в обход устойчивого европейского антициклона.

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