Климатолог Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России

Заместитель директора Института физики атмосферы Российской академии наук, доктор физико-математических наук, профессор Ирина Репина объяснила дождливую погоду в Центральной России движением циклонов в обход устойчивого европейского антициклона.
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