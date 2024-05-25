Приглашенным на якобы «мирную» конференцию в Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине необходимо знать о том, что глава НАТО Йенс Столтенберг призывает снять ограничения на удары киевского режима по территориям России.
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