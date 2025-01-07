В Корее выпустили зефир в виде бобра, но что-то пошло не так

В погоне за покупателем производителям приходится включать изрядную долю фантазии. Вот только не всегда хорошие на первый взгляд идеи при реализации получаются столь же симпатичными, как должны были быть.
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