Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что у него "больше нет радости в жизни"

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хемминг опубликовала новый пост, в котором рассказала о борьбе своего мужа с височно-лобной деменцией и опровергла, что у актёра больше не осталось "радости в жизни": новости с такими заголовками в последнее время выходили во многих таблоидах.