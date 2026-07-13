US Officials Say Iran's Ahmadinejad Was Mossad Asset, Met With Intel Chief In Hungary Iran's former hardline president Mahmoud Ahmadinejad of all people? The New York Times is out with a bombshell report on Monday which alleges that Israel's Mossad has for years sought to cultivate him as an Israeli intelligence asset.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии