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Zero Hedge

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US Officials Say Iran's Ahmadinejad Was Mossad Asset, Met With Intel Chief In Hungary

US Officials Say Iran's Ahmadinejad Was Mossad Asset, Met With Intel Chief In Hungary

US Officials Say Iran's Ahmadinejad Was Mossad Asset, Met With Intel Chief In Hungary Iran's former hardline president Mahmoud Ahmadinejad of all people?  The New York Times is out with a bombshell report on Monday which alleges that Israel's Mossad has for years sought to cultivate him as an Israeli intelligence asset.

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