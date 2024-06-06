На ПМЭФ обсудили популяризацию петербургского медицинского туризма

А также взаимодействие России и Беларуси в этой сфере На ПМЭФ накануне прошла деловая сессия «Основные тренды и перспективы развития международного медицинского и лечебно-оздоровительного туризма», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Петербурга.