На ПМЭФ обсудили популяризацию петербургского медицинского туризма

А также взаимодействие России и Беларуси в этой сфере На ПМЭФ накануне прошла деловая сессия «Основные тренды и перспективы развития международного медицинского и лечебно-оздоровительного туризма», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по развитию туризма Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии