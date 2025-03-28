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СМИ: ресурсная сделка США и Украины подразумевает возврат военной помощи

СМИ: ресурсная сделка США и Украины подразумевает возврат военной помощи

Украинское интернет-издание «Страна» пишет, что новая редакция соглашения Киева и Вашингтона предусматривает возврат Украиной всей помощи, которую США предоставили с 2022 года.

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Комментарии
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Валерий Симоненко
Во, попала хохляндия! По полной попала. Это же ПОЛНАЯ колонизация! Ну, янки..., ну грабители! Прямо аж восхищение вызывает наглость и бесцеремонность! Нам бы так! Вот это волчары! Это надо же, в 21 веке и так примитивно засунуть себе в карман &quot;Страну Дураков&quot;!!! Гениально!
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