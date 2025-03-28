СМИ: ресурсная сделка США и Украины подразумевает возврат военной помощи

ВС

Валерий Симоненко

Во, попала хохляндия! По полной попала. Это же ПОЛНАЯ колонизация! Ну, янки..., ну грабители! Прямо аж восхищение вызывает наглость и бесцеремонность! Нам бы так! Вот это волчары! Это надо же, в 21 веке и так примитивно засунуть себе в карман "Страну Дураков"!!! Гениально!