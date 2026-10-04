NASA и SpaceX назвали дату возвращения экипажа Crew-12 с МКС

Crew Dragon должен отстыковаться 7 октября и доставить четырёх астронавтов к побережью Калифорнии утром 8 октября, если погода позволит NASA и SpaceX рассчитывают провести отстыковку корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 от Международной космической станции не ранее 1:05 7 октября по времени Восточного побережья США (EDT).