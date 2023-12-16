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Куик – 9-й вратарь в истории НХЛ с 10+ подряд играми без поражений в основное время в 37+ лет. У него 9 побед на отрезке

Сегодня клуб из Нью-Йорка обыграл «Анахайм» (5:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  37-летний американец отразил 29 бросков из 30 и был признан второй звездой встречи.

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