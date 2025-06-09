Методики обмана: как не стать жертвой мошенников?

Телефонное мошенничество в последние годы стало в нашей стране общенациональной проблемой. Как заявил заместитель правления Сбербанка Станислав Кузнецов на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике, ежедневно отмечается от 6 до 7 миллионов подозрительных звонков.