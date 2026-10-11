Культуромания
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Культуромания

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В Туле открылась выставка «Тула 85/50: хроники подвига. Отступать некуда — позади Москва!»

В Туле открылась выставка «Тула 85/50: хроники подвига. Отступать некуда — позади Москва!»

В выставочном центре Тульского государственного музея оружия состоялось открытие выставки «Тула 85/50: хроники подвига.

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