Депутат Госдумы призвал Роскомнадзор прокомментировать замедление YouTube

Обращение к Роскомнадзору с просьбой прояснить ситуацию с замедлением работы YouTube и его будущим в России направил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, сообщает 4 сентября РИА Новости.
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