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Ученые обнаружили изменения в головном мозге животных от излучения 5G

Ученые обнаружили изменения в головном мозге животных от излучения 5G

В тканях головного мозга грызунов обнаружили изменения под воздействием антенны 5G. Исследование провели ученые Томского государственного университета (ТГУ), подробности представлены в журнале Scientific Reports, вкратце об эксперименте рассказали на сайте вуза.

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