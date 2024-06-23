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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Яна Батыршина: «Никто не говорит, что Игры БРИКС – замена Олимпиаде. Это самостоятельные соревнования»

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике является послом соревнований. «Прекрасная атмосфера на турнире, хотелось бы, чтобы они продолжались еще и еще.

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