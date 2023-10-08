WSJ: Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение многих недель

По информации, опубликованной американской газетой The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в высоких должностях ХАМАС и "Хезболлы", Иран оказал помощь ХАМАС в планировании атаки на Израиль 7 октября.
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