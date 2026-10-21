На Ямале закрепят сохранение памяти о героях в четкой правовой системе. В пресс-службе Заксобрания сообщили, что депутаты рассматривают два законопроекта, которые определят, кто и как будет увековечивать подвиг защитников Отечества, а также как эта работа будет финансироваться.