На Ямале закрепят сохранение памяти о героях в четкой правовой системе. В пресс-службе Заксобрания сообщили, что депутаты рассматривают два законопроекта, которые определят, кто и как будет увековечивать подвиг защитников Отечества, а также как эта работа будет финансироваться.
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