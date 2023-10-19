Президенты США Байден и Египта ас-Сиси согласовали гумпомощь через КПП «Рафах»

Состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Они договорились регулярно отправлять гуманитарную помощь в сектор Газа через погранпереход «Рафах», сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию египетской администрации.
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