Газопровод капитально отремонтировали в 11 жилых домах в Ленинском округе

Систему газопровода заменили в 11 жилых домах в Ленинском округе. Работы провели в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии