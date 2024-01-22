NBC: Переговоры по Газе в тупике, поскольку Израиль не хочет прекращать огонь

Переговоры, направленные на освобождение пленных, которые содержатся в секторе Газа, пришли в тупик. Это связано с тем, что Израиль отказывается от выполнения требования палестинского движения ХАМАС об остановке огня.
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