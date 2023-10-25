Владимир Путин высоко оценил отношения России и Казахстана

Президент России Владимир Путин заявил о высоком уровне российско-казахстанских отношений. Такое заявление он сделал 25 октября в поздравительной телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики.
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