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Школьная программа по литературе за 7 класс

Школьная программа по литературе за 7 класс

Былины Алеша Попович ☆ читать ☆ слушать ☆ Вольга и Микула Селянинович ☆ читать ☆ Илья Муромец и Соловей-разбойник ☆ читать ☆ Садко ☆ читать ☆ Вся древнерусская литература Басни Крылов Иван Андреевич Волк и ягнёнок ☆ читать ☆ Волк на псарне ☆ читать ☆ Квартет ☆ читать ☆ Свинья под дубом ☆ читать ☆ Все басни Рассказы, повести, романы Абрамов Федор Александрович О чём плачут лошади (рассказ) ☆ читать ☆ Андреев Леонид Николаевич Кусака (рассказ) ☆ читать ☆ Брэдбери Рэй Каникулы (рассказ) ☆ читать ☆ Вино из одуванчиков (роман) ☆ читать ☆ Генри О.

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