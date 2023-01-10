Джейми О’Хара: «С Кейном «Сити» был бы лучше, чем сейчас. Холанд только заканчивает атаки, а Харри – одна из лучших «девяток» и «десяток» в мире»

Джейми О’Хара считает, что Харри Кейн подошел бы «Манчестер Сити» лучше, чем Эрлинг Холанд. «Я постоянно наблюдаю за ним и не знаю, где были бы «шпоры» без Харри Кейна, потому что он играет каждую неделю.