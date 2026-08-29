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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ги Буше: «У Лажуа возможен перелом, прилетело ему в лодыжку серьезно. Не знаю, на каких успокоительных будем сидеть к концу сезона»

Главный тренер « Авангарда »  Ги Буше  высказался после победы над « Локомотивом » (2:1 Б) на Кубке Блинова.

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