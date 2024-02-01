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Закон, порядок, государство

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Штраф от 800 до 1 000 рублей: кто из водителей незаметно наткнется на "ловушку" на дороге

Штраф от 800 до 1 000 рублей: кто из водителей незаметно наткнется на "ловушку" на дороге

Штраф за проезд за стоп-линию в 2024 году может варьироваться от 500 до 1 000 рублей в зависимости от обстоятельств нарушения.

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