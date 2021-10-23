Почему нам не пришлось жить при коммунизме?

Темы дняПолитикаПочему нам не пришлось жить при коммунизме?Мнение Недавно мне довелось отсматривать кинохронику советских лет в Красногорском архиве кинофотодокументов.Вернуться к статье3312НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ФедосеевДавно пора всё Русифицироть, избавится от еврейского засилья. Они как дорвались до власти в начале XXвека, так по сей день гнобят Русских.Владимир МеженковЯ бы посоветовал вам на место вашего шовинизма, повторяющего азы фашистской идеологии, усматривавшей корень всех зол в евреях и потому ставившей задачу физическое уничтоение всех евреев как нации, поставить определение Энгельса о том, что труд в известной степени создал человека. Для того, чтобы оставаться человеком, а не зверем, ищущим причины всех своих неурядиц во внешних врагах и войнах, способных уничтожить этих врагов, мешащих вам оставаться человеком, следует исходить из тройственной природы труда: 1) труд как самодостаточное средство совершенствования человека, 2) труд как способ зарабатыания денег, чтобы совестно с трудом совершенствовать человека, 3)труд как способ зарабатывания денег, которые сами по себе способны возвысить человека над всеми остальными людьми и тем самым дать ему основание считать себя совершенным человеком. Первый способ существования восходит к учению Христа, который, посылая апостолов служить людям, завещал им не брать с собой денег: "Даром получили, - поучал Он, - и даром давайте". Правило это исповедуют израильские члены кибуцев, которые, не получая за свой труд ни копейки, существуют и совершенствуются как люди несмотря на все экономические неурядицы, сотрясающие мир. Второй способ исповдуют китайцы, которые, исповдуя коммунистический взгляд на мир и свое место в нем, как марксова уверенность, что коммунизм может состояться толь в высоко развитых экономически странах, добиваются выдающихся успехов в призводительности труда (мировой экономики). Третий способ исповедуем мы, которые усвоили, что деньги - это всеобщий эквивалент труда, как товара, и потому в классической формуле производства "товар - деньги - товар" легко преображаются в "деньги - деньги - деньги", т.е. товар, труд дело сто двадцатое, и деньги сами по себе способны творить деньги (на этом правиле основана деятельность всех банков и т.н. инвестиций, которые способны доставлять вам в перспективе прибыль (до культа инвестиций, превратившихся сегодня в убеждение, что миром правят бухгалеры, существовал культ рантье). Последним правителем, ставившим во главу угла труд, способный совершенствовать человека, а не способ зарабатывания денег, был Сталин, с развенчанием культа и его взгляда на природу человека, произошло по сути дела и развенчание труда и замещение его зарабатыванием денег. Гимном деньгам стал взгляд на них нашего объявленного вечным президента Путина ("Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России"), который не только не знает, сколько зарабатывают его клевреты, но и сколько зарабатывает он сам (понятное дело: ни на что он не тратит ни копейки, живет на всем готовом, как любой другой президент любой другой страны; но если в тех же США все расходы, которые страна несет за президента, расписаны в конституции, что дало основание тому же экс-президенту Трампу назначить себе зарплату в 1 доллар в год, у нас считается естественным, что содержание президента обходится казне в текущем 2021 году в сумме 21 млрд 372 млн, или в день почти в 5,6 млн рублей, в дальнейшем эта сумма в силу инфляции будет только расти). Вот так в общих чертах обстоят дела, Валерий Федосеев, а вовсе не в вашем убеждени, что "еврейское засилье по сей день гнобит русских".Валерий ФедосеевСвоим иудейским именем представиться стесняешься? Погоняло взял славянское. И не читай мне лекции от Моисея.Владимир МеженковВ чем главное отличие русских от евреев? Евреи уверены, что своих детей нужно дого и упорно учить, тогда из них вырастают полезные всем, включая себя, деятели. Те же, например, скрипачи, которые с успехам выступают на сценах всего мира. Нам же изо дня в день назойливо навязывают телерекламу, что достаточно научиться извлекать из скрипки два-три звука и тайком от матери сбегать на улицу, где нищенствовать, - сердобольные люди подадут столько, что хватит на то, чтобы купить две щоколадки для себя и для матери, которая сядет с отпрыском пить чай и будет с восторгом смотреть на него: кормилец не каким-то там хлебом, а шоколадом!Владимир МеженковВ чем главное отличие русских от евреев? Евреи уверены, что своих детей нужно дого и упорно учить, тогда из них вырастают полезные всем, включая себя, деятели. Те же, например, скрипачи, которые с успехам выступают на сценах всего мира. Нам же изо дня в день назойливо навязывают телерекламу, что достаточно научиться извлекать из скрипки два-три звука и тайком от матери сбегать на улицу, где нищенствовать, - сердобольные люди подадут столько, что хватит на то, чтобы купить две щоколадки для себя и для матери, которая сядет с отпрыском пить чай и будет с восторгом смотреть на него: кормилец не каким-то там хлебом, а шоколадом!YIYury IvanovДа и так непонятно где мы в Москве или Ерусалиме все ТВ все шоу заняты иудеями и другим пробится невозможно.Владимир МеженковЕще один "патриот" рвется со своим шоу на ТВ, но подписывается на всякий слуачй не кириллицей, принятой и общепонятной в России и, в частности, в Москве, а латинницей - Yury Ivanov. Это для того, чтобы его понимали и принимали за своего во всем мире, в частности, в "Ерусалме", который по-русски пишется - Иерусалим.ААлександрПолитики ищут причины всех своих неурядиц во внешних врагах, а почему Валерий как простой гражданин и комментатор на сайте не может этого делать? Это его личное мнение относительно евреев. Кто вы такой чтоб указывать, кого любить а кого нет?Александр ПоповКоммунизм пал в неравной борьбе с хомячеством.Леонид АлексеевКоммунизм-химера 20 века.Тем более страшная, что под эту дурацкую идею были уничтожены коммунистами десятки миллионов людей!ААлександрНа фото зигует.Виктор ЛесковИзбавьте любую страну от воров и негодяев и ее можно смело назвать комунистической. У нас это было, но нужно чтобы воры и подонки не могли вернуться в общество, а продолжали бесплатно добывать сырье.Александр ПотеряевТо есть при коммунизме воры всё равно останутся ? И будут воровать ради спортивного интереса ?АнатолийПро какую молодежь речь идет.которая"....Отчего же сегодня всё большее число молодёжи задумывается над тем, что это была за страна – СССР?...." Да потому.что саму историю развития общества для данной молодежи интерпритируют как что то кровожадное и рабовладельческое. Сорок лет уже прошло. И выросло целое поколение,воспитанное на идеологии капиталистических отношений. Для них идеи социализма чужды .так как неизвестны.VBvladimir bedarevОчень много противников у Власти Народа. Да будь политическая воля, то завтра уже будет коммунизм, в Конституции РФ он предусмотрен. Только пользоваться им никто не умеет. Хотя при Иване Грозном коммунизм существовал в виде Новгородского Вече.VBvladimir bedarevОчень много противников у Власти Народа. Да будь политическая воля, то завтра уже будет коммунизм, в Конституции РФ он предусмотрен. Только пользоваться им никто не умеет. Хотя при Иване Грозном коммунизм существовал в виде Новгородского Вече.Виктор ОнегинКакой коммунизм в торговом ряду.То то я смотрю многие за коммунизм,хотя понятие не имеют на сколько коммунизм страшен,и на что он способен. Вы только вдумайтесь "от каждого по способностям,каждому по потребностям",при том что в живом мире лень как и секс стоит в первоочередном порядке.Александр ШмелевЗнать бы надо, что во времена Ивана Грозного новгородское вече УЖЕ не существовало...alexander"Почему нам не пришлось жить при коммунизме?"-Потому-что после смерти великого вождя товарища СТАЛИНА, в руководящие верховные власти пролезли, предатели, воры и коррупционеры, которые сделали всё, что бы уничтожить, коммунизм и советский союз.Александр ШмелевА зачем им понадобилось творить это в общем-то опасное дело ?Виктор ОнегинКто позволил? Или в любую власть могут пролесть предатели? Значит не будет коммунизму ни кога,пока есть власть в которую могут пролесть предатели??Анфиса ИвановаХренович из православной гапоновской секты!!!Владимир МеженковВопрос, поставленный автором в статье, почему нам не пришлось жить при коммунизме, интересен для любого нормального человека, отличного от дурня Валерия Федосеева, для которого, как для любого фашиста, все ясно изначально, - все зло от евреев. Оттого-то у него не нормальные имена, какие даются людям от родителей, а уголовниками, - погоняла. При коммунизме же нам не довелось жить по въевшемуся в нашу плоть и кровь иждивенчеству: мы тверо усвоили главное свойство коммуниза, когда все - бесплатно. Никак не могли вять в толк, что сделай сегоня все беспатным, завтра окажемся с зубами на полках. Коммунизм - это когда все не столько бесплатно, сколько в разумном достатке, разумном изобилии, для восполнение чего главным для человека должно стать постоянное производство, должен стать труд как главное предназначение человека. В этом отношении показателен пример, который привел Сталин в ответ на просьбу назвать первое условие перехода от социалима к коммунизму. Сталин ответил, что таким условием должна стать бесплатная раздача зерна, бесплатный хлеб. Спросивший выразил сомнение, аргументировав свою позицию тем, что все, чем пользуется человек, нуждается не только в призводстве, но и в контроле, что и делает государство посредством если не насииялия, то в охране. В ответ Сталин предложил спросишему подойти к окну и показал ему на Москва=реку: "Смотрите, вода течет для всех, ею пользуются все без всякого контроля и охраны". Сталину было невдомек, что наступят в России времена, когда люди станут оплачивать не только потребляемую воду, но и ее испозьзование, которую мы спускаем в канализацию. Чего никак не уразуеем мы, прекрасно понимают китайцы: необходимо постоянно и много трудиться, чтобы удовлетворять в производимых товарах не только собственные потребности, рно и потебности мира. Мы же втемяшиваем в собственые лбы, что единственное, на что способны китайцы,Виктор ОнегинКто в Вашем коммунизме определяет предел разумности и достатка.Видимо вождь которому полагается самое вкусное мясо от мамонта,а потом всем поровну,хотя любимой самке чуть побольше,иначе она разумно решит что вождю за сегодняшний ужин и так достаточно секса,а лучший воин решит что с его достаточно защиты ,он и так выполнил и перевыполнил все разумные пределы пусть другие пусть другие с достаточной для каждого умением и сноровкой отбиваются от врага.... Вот такую байду Вы несёте господин дорогой Лучше уж о справедливости евреев по Торе объясняйте.Там Мудрецы всё по полочкам разложили. Я не против коммунизма ,и не против евреев что бес своего бога и Торы не смогли бы выжить.Я просто против людского выпендрёжа. А евреи в Российском правительстве были и совсем они не пеклись об процветании русского народа.Виктор ОнегинВы вот вроде правы про китайцев,но не коммунизм и не понятие свободного труда заставляет их работать хорошо и продуктивно и не пропускать брак на зарубежные прилавки а жестокая дисциплина в купе с системой наказаний и вроде как поощрений.А так же отбор и учёба лучших из них по физическим умственным и другим данным.(как бы общество разумных роботов) Плюс с дуру американцы презентовали новейшие технологии,а ХИТРЫЕ(помните хитрую обезьяну на дереве) китайцы воспользовались ими по полной.Вот весь их успех и социализм с коммунизмом с поправкой военный.Виктор ОнегинПро Сталина.Сталин строил своё общество в условиях окружения капиталистического хозяйствования.Я не помню когда появился в СССР социаллизм,но по факту мы просто не знаем что такое социализм.Страна при Сталине только выживала на одном энтузиазме православного народа-патриота.Владимир МеженковВы проявляете давнюю привычку нашей власти всюду подчеркивать наш приоритет во всем, в том числе в понимании природы социализма и коммунизма. Ведь это наша власть утверждала, что "всё в человеке, всё для человека". А когда лидер чехословацких коммунистов Дубчек выдвинул лозунг "социализм с человеческим лицом", мы направили в Прагу танки, чтобы наши чехословацие братья по соцлаерю лично увидели, каковы портретные черты у этого лица. Мы тоже с опозданием это увидели, - лишь в 90-е годы.Владимир Меженковэто в произодстве дешевки, которую мы давно разучились делать, и потому ту же дешевку закупаем в немеренных количествах в том же Китает.Алла ДубининаИзготовление коммунизма в СССР закончилось со смертью Сталина. Как говорится- первый блин комом. Что б продолжить попытки нужен новый Сталин- а он не передается даже через гены или ДНК. Что б появился нужны условия разлагающегося царизма. Сейчас все предушины комфортом , который многих сделал инфантильными потребителями.Сергей ЗамысловВопрос очень не простой., ПОЧЕМУ? Причин довольно много. Я , по крайней мере, все точно не знаю, но ко-что знаю. Самое главное - Сталин не успел отстранить партию от власти, его убили за эту попытку. Народ не верил в коммунизм хотя бы потому, что само понятие коммунизм не было сформулировано и не было доведено до народа. Хотя коммунизм на Руси был ещё лет 500 назад. Но об этом из официальной истории почти ни чего не известно. Известно, что был Господин Великий Новгород и в нём было Вече. Всё!, больше ни чего. Нет в официальной истории сведений о том, почему татаро-монгольское иго не тронуло Новгород , при этом разорив кучу княжеств вокруг... Всё проще, чем кажется: разорены были только княжества, принявшие христианство. да и не монголы это были, а Моголы, т.е. Великая Тартария. Наша исконная религия - ведичество, которое , в общем-то , и есть коммунизм. Христианский социализм - вот это точно утопия. Почему? Хотя бы потому, что официальное христианство считает людей рабами, хоть и божьими, но рабами. Если есть рабы, то есть и хозяева! Рабский труд не производителен. Раб хочет стать хозяином, чтоб управлять рабами и жить в достатке. Если коммунизм обещают построить бывшие рабы, то это тоже утопия, потому, что они добрались до власти и отдавать её не намерены. Сталин успел создать человека новой формации, т.е. того, который не ворует и стремится к развитию общества, но такими стали не все. Хрущ, Жуков и большинство партийного руководства такими не стали, они добывали из своего положения дополнительные бонусы. Сейчас примерно так же, только ещё и утрачено поколение созданное Сталиным. Перейти к коммунизму по указу с выше не возможно, сначала надо что бы люди вернулись к истиной религии - ведичеству. Это дело не оного и даже не 10 лет, ведь христианство разлагало нас сотни лет. А память о нашем прошлом хранилась в народе, в частности в виде деревенских общин, именно поэтому прижились колхозы на земле русской, они напоминали устройство древне русского государства, где все были равны, а председатель колхоза избирался людьми лично его знающими. А сейчас мы выбираем по плакатам и обещаниям. :( Но всё меняется, 20 лет назад, вообще страна была над пропастью.Адольф ПешковЧто же хотела Ирина сказать? Намешала кучу известных и заезженных фраз, Высказала короткую неоформившуюся мысль по поводу федерализма, пошедшего во вред ????.Затем задала три вопроса, которые скорее звучат ответами, привела несколько фамилий предсказателей (а предсказывать всегда легче, чем делать) и на их основании делает свой собственный (очень спорный) вывод. Я уверен, что уже пришло время при упоминании СССР и слов коммунизм и коммунист придавать правильные значения этим понятиям. И ,если весь советский народ вполне закономерно по результатам деятельности СССР считает, что эта экономически эффективная формация приносила людям удовлетворение, то не стоит высказывания некоторых ЕДИНИЦ трактовать как мнение некоторых. Это - единицы, которых в любой семье найдёшь. И пора прекратить откровенную ложь, что инициатива была наказуема. Это нынешние бездари тиражируют свою натуру ничего не делать и поэтому страна тридцать лет топчется около уровня 1991 года. Вы посмотрите, что коммунисты сделали всего за 40 послевоенных лет начиная с руин!.А бездари либералы передали весь промышленный и сельский потенциал ТОРГАШАМ! А где и в какой стране торгаши что то делали для страны, для человека.Алексей СмирновУмишком не дошли, надеюсь. что пока. Может быть следующее поколения осознает. что капитализм это не только разрушение страны под лозунгом "прибыль любой ценой", самое главное. это разрушение человеческой души, что практически не восстановимо.Православный Коммунист Православный Коммуниста я считаю что мы пожили при коммунизме !! 80е года !! и СССР был прекрасен и великолепен !!! ИМХО !!!!Комментировать
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