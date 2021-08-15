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Стало известно, почему вторичная недвижимость в России перестала дорожать

Стагнацию стоимости фиксируют почти во всех крупных городах страны. Средняя стоимость вторичной недвижимости стагнирует практически во всех крупных городах РФ, за исключением Краснодара, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

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