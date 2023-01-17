Новости, события, факты

146 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Отвечать надо симметрично.. что у нас там работает на выход? Газ, нефть, электричество? Перекрыть АБСОЛЮТНО ВСЁ и пот...Фильтрация по-бал...
  • Игорь Кузнецов
    Если быть объективным, то нужно чётко отметить "обласканые" бывают властью, так было и будет. А есть "субкультура", к...ИДИ И СМОТРИ НА С...
  • Николай Шевченко
    а в России нет ненависти к украине... лишь брезгливость и жалость, как к душевнобольным..Егор Холмогоров. ...

Европа требует от России разрешить бесплатные полеты над Сибирью

Европа требует от России разрешить бесплатные полеты над Сибирью

Европейские чиновники выступили с очередным скандальным заявлением в адрес России. Руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей потребовал от России перестать взимать с иностранных авиакомпаний плату за пролет над Сибирью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх