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«Настроены крайне серьезно»: В США раскрыли, что Россия задумала на Украине

«Настроены крайне серьезно»: В США раскрыли, что Россия задумала на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон некоторое время назад в интервью YouTube-каналу «Dialogue Works» рассказали, что Россия задумала на Украине.

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