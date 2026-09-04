«Гордость за наших детей и за наших педагогов» — Вячеслав Васильев Депутат Вячеслав Васильев принял участие в торжественных линейках в тех школах, где он является шефом.
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