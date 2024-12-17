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Ученые выяснили, что водители такси и скорой реже умирают от Альцгеймера

Ученые выяснили, что водители такси и скорой реже умирают от Альцгеймера

Водители такси и скорой помощи имеют некоторую защиту от смерти по причине болезни Альцгеймера.Водители такси и скорой помощи меньше всего подвержены риску летальных исходов от развития болезни Альцгеймера, пишет журнал The BMJ со ссылкой на соответствующее исследование.

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