Ученые выяснили, что водители такси и скорой реже умирают от Альцгеймера

Водители такси и скорой помощи имеют некоторую защиту от смерти по причине болезни Альцгеймера.Водители такси и скорой помощи меньше всего подвержены риску летальных исходов от развития болезни Альцгеймера, пишет журнал The BMJ со ссылкой на соответствующее исследование.