Капитальный ремонт жилых домов проходит в Бобруйске.

В прошлом году в Могилевской области отремонтировали 125 домов, в этом году запланировано 127. Причем в первом квартале этого года, план по вводу капитально отремонтированной жилплощади в регионе даже перевыполнен.
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