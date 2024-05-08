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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Капитальный ремонт жилых домов проходит в Бобруйске.

Капитальный ремонт жилых домов проходит в Бобруйске.

В прошлом году в Могилевской области отремонтировали 125 домов, в этом году запланировано 127. Причем в первом квартале этого года, план по вводу капитально отремонтированной жилплощади в регионе даже перевыполнен.

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