Дадонов на вопрос об отмене обмена: «Мы должны перестать говорить об этом. Думаю только о том, как помочь «Вегасу» выйти в плей-офф»

Евгений Дадонов считает, что надо перестать обсуждать историю с отменой его обмена. На дедлайне «Вегас» обменял игрока в «Анахайм», но НХЛ аннулировала сделку из-за нарушения регламента по поводу действия пункта об ограничении на обмен.