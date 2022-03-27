Дадонов на вопрос об отмене обмена: «Мы должны перестать говорить об этом. Думаю только о том, как помочь «Вегасу» выйти в плей-офф»

Евгений Дадонов считает, что надо перестать обсуждать историю с отменой его обмена. На дедлайне «Вегас» обменял игрока в «Анахайм», но НХЛ аннулировала сделку из-за нарушения регламента по поводу действия пункта об ограничении на обмен.
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