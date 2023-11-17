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Пленный назвал причину расселения иностранных наемников ВСУ на съемные квартиры

Пленный назвал причину расселения иностранных наемников ВСУ на съемные квартиры

Наемников из украинского «второго интернационального легиона» селят в Славянске Донецкой Народной Республики (ДНР) на съемных квартирах из-за опасений ракетных ударов Вооруженных сил (ВС) России, рассказал 17 ноября пленный наемник из Грузии Георгий Чубетидзе.

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