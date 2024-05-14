В Туле проходит Первенство России по фехтованию

Звание сильнейших будут оспаривать порядка 1000 молодых спортсменов из более чем 50 регионов России.14 мая в многофункциональном спортивном центре «Тула-Арена» стартовало первенство России по фехтованию среди юниоров и юниорок.
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