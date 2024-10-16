В Херсонской области полицейские провели акцию «Сообщи, где торгуют смертью»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Херсонской области совместно с представителями отдела молодежной политики администрации Генического муниципального округа и студентами-активистами Генического медицинского колледжа раздали местным жителям памятки с информацией об уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.