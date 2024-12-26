Россиянам раскрыли способ жить на проценты по вкладу

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич рассказал агентству «Прайм», что текущий уровень ставок по вкладам позволяет жить на процентный доход, однако для этого на счете необходимо иметь как минимум несколько миллионов рублей.
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