Novo Nordisk сосредоточится на производстве препарата Ozempic

Датский производитель лекарственных препаратов Novo Nordisk планирует нормировать стартовые наборы Ozempic в Европе, а также сократить поставки другого лекарства от диабета, Victoza, чтобы отдать приоритет производству Ozempic, популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения, пишет Reuters.
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