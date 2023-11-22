Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Novo Nordisk сосредоточится на производстве препарата Ozempic

Датский производитель лекарственных препаратов Novo Nordisk планирует нормировать стартовые наборы Ozempic в Европе, а также сократить поставки другого лекарства от диабета, Victoza, чтобы отдать приоритет производству Ozempic, популярного препарата от диабета, использующегося в том числе для похудения, пишет Reuters.

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