В Хорошёво-Мнёвниках просят уменьшить интервалы автобусного маршрута 800

Текущее расписание некоторых маршрутов уже не соответствует пассажиропотоку Москва, 7 августа 2024 года, — В Хорошёво-Мнёвниках прошла встреча активных жителей с представителями управы района и инженером-экологом, экспертом по созданию комфортной городской среды Светланой Акуловой по вопросу интервалов движения автобусного маршрута номер 800.
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