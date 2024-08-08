В Хорошёво-Мнёвниках просят уменьшить интервалы автобусного маршрута 800

Текущее расписание некоторых маршрутов уже не соответствует пассажиропотоку Москва, 7 августа 2024 года, — В Хорошёво-Мнёвниках прошла встреча активных жителей с представителями управы района и инженером-экологом, экспертом по созданию комфортной городской среды Светланой Акуловой по вопросу интервалов движения автобусного маршрута номер 800.