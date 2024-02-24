Маск высказался о праве премьера Нидерландов на соглашение с Киевом

Американский предприниматель Илон Маск в ответ на сообщение политического комментатора Эвы Влардингербрук заявил, что уходящий с должности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не имеет юридического права подписывать с Украиной договор о безопасности, предусматривающий военную и финансовую поддержку на десять лет.
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