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Царьград

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Дональд Трамп: США получили от России хороший ответ на преращение огня

Дональд Трамп: США получили от России хороший ответ на преращение огня

США довольны ответами России и Украины на предложение о прекращении огня.Президент Америки Дональд Трамп заявил о том, что Штаты получили очень хорошие ответы от России и Украины на предложение прекратить огонь.

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