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Царьград

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Путин присвоил звания заслуженных врачей пяти медикам Челябинска

Путин присвоил звания заслуженных врачей пяти медикам Челябинска

Владимир Путин своим указом от 18 сентября 2026 года отметил государственными наградами ряд медицинских работников из Челябинска.

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