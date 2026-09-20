Путин присвоил звания заслуженных врачей пяти медикам Челябинска

Владимир Путин своим указом от 18 сентября 2026 года отметил государственными наградами ряд медицинских работников из Челябинска.
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