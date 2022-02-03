20+ историй о свадьбах, которые по накалу страстей переплюнули даже выкуп невесты

Свадьба — это такое мероприятие, на котором пойти не по плану может вообще все что угодно. Как ни странно, но зачастую именно на свадьбе родственники и друзья проявляют свою истинную сущность, всплывают на свет тайны жениха и невесты, а гости торжества ярко демонстрируют, кто они есть на самом деле.