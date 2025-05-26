Над 12 регионами: за ночь российские силы ПВО сбили 96 украинских БПЛА

Этой ночью силы ПВО сбили 96 украинских БПЛА над Россией, сообщили в Минобороны. 31 беспилотник был перехвачен над Брянской областью, 16 — над Белгородской, 11 — над Курской, девять — над Тульской, восемь — над Орловской, шесть — над Московским регионом, пять — над Калужской областью, четыре — над Ивановской, по два — над Рязанской и Владимирской и по одному — над Ярославской областью и Татарстаном.