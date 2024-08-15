Меркурис: Зеленского ожидают большие проблемы из-за атаки ВСУ в Курской области

В Киеве могут поставить под сомнение целесообразность авантюры, совершенной на территории РФ Президента Украины Владимира Зеленского ожидают большие проблемы из-за решения атаковать Курскую область на фоне поражений украинской армии в Донбассе, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.