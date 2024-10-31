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Сырский пожаловался главкому НАТО в Европе Каволи на тяжелое положение ВСУ

Сырский пожаловался главкому НАТО в Европе Каволи на тяжелое положение ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе и руководителем Европейского командования Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи.

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