Сырский пожаловался главкому НАТО в Европе Каволи на тяжелое положение ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе и руководителем Европейского командования Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи.
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